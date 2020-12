L'INTERVENTO

BELLUNO «In occasione del mio insediamento per assumere l'incarico di prefetto della provincia di Belluno desidero rivolgere un caloroso all'intera comunità. Sono onorato di iniziare questo nuovo percorso nella veste di Prefetto di questa provincia, apprezzata e conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze naturali. Il momento che stiamo attraversando è particolarmente difficile. La pandemia, che tanto duramente e dolorosamente ha colpito anche la comunità bellunese, richiede un impegno straordinario e sinergico da parte di tutte le Istituzioni a tutela del bene primario dei cittadini: la salute. Pur nelle difficoltà, le sfide che attendono questa provincia ci devono far guardare al futuro con fiducia: gli ormai prossimi Mondiali di Sci, sia pure condizionati dall'emergenza sanitaria, e soprattutto le Olimpiadi invernali del 2026 saranno una formidabile occasione di sviluppo e rilancio di questo territorio. Obiettivo da raggiungere, coniugando le forti aspettative della comunità con le esigenze di sicurezza, nella consapevolezza che solo in questo modo si può preservare il solido tessuto economico e sociale bellunese. Allo stesso tempo, le sempre più frequenti emergenze che hanno purtroppo anche di recente colpito questo territorio, così bello ma al tempo stesso fragile, richiederanno lo massima attenzione. Mi accingo quindi alla guida della Prefettura di Belluno, assicurando il mio massimo impegno e dedizione, convinto che attraverso il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni e tra queste ultime e la cittadinanza potremo uscire, insieme, da questo complesso momento. Con questi auspici, rinnovo i miei più cordiali saluti, nella certezza che faremoe squadra nell'interesse dei cittadini».

