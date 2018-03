Disturbi mentali, i sindaci contro i tagli della Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TAGLIBELLUNO Il portafoglio dei cittadini non si tocca, sulle casse dei Comuni non si peserà ulteriormente. Non ci sono trattative possibili, non ci sono margini di apertura. Davanti alla delibera 1978 della giunta regionale i sindaci del Bellunese gridano un corale no. Il tema è stato affrontato ieri pomeriggio in una riunione tra l'Usl 1 Dolomiti e gli esecutivi delle conferenze dei sindaci dei distretti di Belluno e di Feltre, ha infuocato gli animi dei primi cittadini e schierato i fronti in una battaglia che sarà condotta in Regione...