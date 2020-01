Disturbi alimentari: pasto assistito con lo psicologo

ASSOCIAZIONI

BELLUNO Prosegue la bella collaborazione tra l'Associazione Fenice Margherita di Belluno e l'Usl 1 Dolomiti. Anche per il 2020 le due realtà continueranno a tenersi a braccetto per lottare insieme contro i disturbi del comportamento alimentare. Il rinnovo della convenzione risale a ieri e sarà valido per tutto il 2020. Così anche per i prossimi mesi l'Associazione darà disponibilità dello psicologo per il supporto del progetto del pasto assistito ai pazienti con disturbi alimentari, assumendosi il costo del servizio. L'attività della psicologo proseguirà poi con la conduzione dei gruppi di educazione e sostegno ai famigliari delle ragazze afferenti al centro, mentre l'Azienda metterà a disposizione i locali per gli incontri. In ambito territoriale, la onlus guidata da Luisa Ciprian si impegnerà ancora a divulgare informazioni relative alle prestazioni sanitarie di cui possono usufruire coloro che manifestano disturbi del comportamento alimentare, a promuovere iniziative congiunte con l'Usl per sensibilizzare la popolazione e a collaborare per il reperimento di risorse da destinare al Centro Dca. L'azienda sanitaria locale, da parte sua, si impegna a favorire la conoscenza da parte degli utenti e dei loro familiari delle iniziative svolte e promosse dal gruppo formato da famigliari di persone malate e a segnalarlo agli utenti che richiedono un ulteriore supporto sociale. Il progetto del pasto assistito è stato ritenuto terapeutico dall'equipe DCA e per questo inserito nella prassi clinica.

L'ATTIVITA'

Nel 2019 ha coinvolto una decina di ragazzi per un totale di 40 pasti. Consiste nell'accogliere le persone con problemi come anoressia e bulimia in reparto durante l'orario del pranzo perché il pasto, momento generalmente difficile per questi pazienti, avvenga in un clima protetto e sia seguito da supporto psicologico. Presso l'Usl 1 Dolomiti sono attivi, nei distretti di Belluno e Feltre, due Centri di primo livello con il compito di effettuare la prima diagnosi, interventi psicoeducativi e di cura sia dal punto di vista alimentare che psicologico, di motivazione al trattamento in regime ambulatoriale.

