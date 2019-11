Disturbi alimentari: la cura parte in famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOBELLUNO I disturbi del comportamento alimentare non mettono a dura prova solo chi ne rimane inconsapevole vittima, ma anche e soprattutto i familiari che si ritrovano coinvolti in una realtà che, fino a poco prima, era totalmente sconosciuta. Si è scelto di dare voce alle famiglie, nel convegno regionale dei gruppi di auto mutuo aiuto del Veneto, che si è tenuto ieri nel teatro del centro Giovanni XXIII a Belluno. Un convegno al quale ha preso parte molta gente, tanto che non si trovava un posto a sedere. La giornata è stata...