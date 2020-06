LA NOMINA

BELLUNO È Daniele Terzariol il nuovo manager del distretto del commercio di Belluno Borghi delle Valli dolomitiche. Il professionista è stato selezionato in una rosa di quattro candidati al termine di una valutazione con colloquio orale. Nei giorni scorsi è stato ufficialmente conferito l'incarico e approvato lo schema di contratto. «Si occuperà della gestione complessiva del progetto spiega il sindaco Jacopo Massaro - e ne farà poi una sintesi, verificherà la realizzazione di tutte le iniziative in programma e si occuperà della rendicontazione alla Regione. Insomma è un ruolo di grande importanza e anche di formulazione di proposte concrete». Una figura prevista dalla Regione, che finanzia il progetto, e che risulta fondamentale per coordinare i vari soggetti partecipanti. Terzariol subentra a Denis Dal Soler che, dopo aver ricoperto il ruolo per due anni, ha deciso di non ricandidarsi. Terzariol, 35 anni, è assessore al bilancio, alla rigenerazione urbana e ai progetti europei del comune di San Donà di Piave, è stato assegnista di ricerca al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università di Padova, è esperto di Urbact, il programma europeo che si occupa di sviluppo urbano sostenibile, oltre a essere proprietario dello Studio Elle di Pordenone per ripetizioni e tra gli organizzatori del festival musicale Setonplugged. (al. tr.)

