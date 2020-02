IL BANDO

BELLUNO C'è ancora tempo a candidarsi a manager del Distretto del commercio. È stata infatti prorogata alle 12 di mercoledì 19 febbraio la scadenza per la presentazione delle candidature al ruolo nell'Ambito del progetto Aumento della competitività del Distretto territoriale Borghi delle Valli dolomitiche. Il manager, a fronte di un impegno di almeno 800 ore e di un compenso di 50mila euro lordi, ricoprirà l'incarico almeno fino all'11 maggio 2021 per promuovere tutte le attività necessarie a garantire la completa realizzazione del progetto: dal collegamento tra gli interessi di imprese, amministrazioni comunali e quelli delle comunità afferenti al distretto, allo sviluppo e l'implementazione di un piano di azione che individui anche nuove opportunità finanziarie pubbliche e private, ricercando sponsor e investitori per il distretto e sviluppare un programma di comunicazione strategica. «Si tratta di un ruolo centrale per lo sviluppo del progetto - commenta il sindaco Jacopo Massaro -. Serve quindi una figura di esperienza che sia in grado di promuovere il progetto, di raccogliere le proposte e le necessità dei territori». Il testo integrale del bando si trova nel sito Internet del Comune di Belluno all'indirizzo https://bit.ly/39zTdoV.

© RIPRODUZIONE RISERVATA