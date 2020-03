DISPOSITIVI

BELLUNO Ci sono quasi per tutti i bellunesi le mascherine della Regione Veneto. In una settimana ne sono arrivate più di 145mila, 40mila sono state scaricate solo ieri nel magazzino della protezione civile della provincia. Chiaramente gli schermi protettivi andranno poi smistati per la distribuzione ai Comuni, che a loro volta dovranno recapitarle ai cittadini e ai nuclei familiari. «La copertura media - assicurano dalla provincia - di distribuzione alla popolazione nei territori comunali è al momento del 70 per cento, con punte del 75 in alcuni Comuni del Cadore».

ANCHE PER I SANITARI

«A queste mascherine, realizzate dalla Grafica Veneta, si aggiungono le 33.800 in altro materiale che abbiamo consegnato alle case di riposo e le svariate migliaia di protezioni che ci sono state consegnate per la Prefettura e le forze dell'ordine impegnate sul campo dei controlli - spiega il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi - parliamo di quasi 180mila schermi protettivi. Negli ultimi due giorni l'afflusso è stato di quasi 70mila pezzi e lo smistamento da parte dei volontari di Protezione Civile è avvenuto a tempo di record. Ringrazio il funzionario Carlo Zampieri, che sta coordinando tutte le operazioni, la ditta Maset autotrasporti che collabora con noi nel trasporto da Padova a Belluno, i sindaci che in silenzio stanno gestendo giornate difficili, e ovviamente le tute fluo, sempre disponibili».

SANIFICAZIONE

Intanto la Provincia garantisce che da lunedì partiranno anche le operazioni di sanificazione di strade e marciapiedi. «Abbiamo sperimentato l'utilizzo dei mezzi agricoli con nebulizzatore - spiegano - e stiamo aspettando le indicazioni dei Comuni per predisporre un piano di intervento dettagliato, anche con la collaborazione delle squadre di antincendio boschivo». Per avere una copertura più capillare del territorio l'ente si è coordinato con Unioni montane e Comuni. «Il presidente Padrin, che in questi giorni sta affrontando l'emergenza con grande impegno istituzionale in collegamento costante con la Regione e il governatore Zaia, ha scritto a tutti i sindaci e alle Unioni Montane chiedendo come intendono agire - conclude Bortoluzzi - la Provincia ha raccolto la collaborazione delle associazioni agricole e si è messa a disposizione dei Comuni. Stiamo facendo la nostra parte in queste giornate difficili. Confidiamo sempre nella collaborazione dei cittadini bellunesi, che devono cercare di restare dentro casa per evitare la propagazione del contagio e lasciar lavorare il personale sanitario, in prima linea in questo momento».

