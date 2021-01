FELTRE

Un centinaio di bambini hanno realizzato un disegno e l'hanno consegnato durante il periodo natalizio alla casa degli abbracci del comune di Feltre che, nei giorni scorsi, li ha consegnati al centro servizi Brandalise di Feltre e, prossimamente, al reparto di pediatria del Santa Maria del Prato di Feltre. L'obiettivo è stato quello di regalare un sorriso agli anziani ospiti della casa di riposo e di colorare ancor di più il reparto che accoglie i piccoli malati. Nell'ambito del Natale a Feltre 2020, l'amministrazione ha promosso un'iniziativa solidale denominata Un Natale di abbracci, allestendo uno spazio natalizio per i bambini all'interno del Parco Terra di Mezzo in via Mezzaterra. Qui i bambini hanno portato i loro disegni o messaggi di auguri, gli abbracci appunto, che non hanno potuto donare ai loro cari o a chi è solo. Nel rispetto delle normative anticovid le opere d'arte sono state consegnate alla Casa di Riposo Brandalise di Feltre. A tracciare un bilancio dell'iniziativa è l'assessore al sociale Giorgia Li Castri: «Nonostante la difficoltà del Natale, con le varie chiusure legate alla pandemia, il bilancio è positivo. Abbiamo incontrato un centinaio di bambini, accompagnati da genitori o nonni a consegnare i loro disegni. Quello che ci è piaciuto è che molte famiglie sono entrate, incuriositi dalla nostra presenza e non perché conoscessero l'iniziativa, e sono ritornati per portare un disegno. Un messaggio solidale davvero bello». Numerosi gli apprezzamenti ricevuti e per questo «sarà un'iniziativa che riproporremmo perché nella sua semplicità ha dato un po' di gioia in questo Natale così strano», afferma la Li Castri. Prosegue: «L'idea era quella di consegnare i disegni entro Natale ma, visto l'andamento della pandemia, abbiamo deciso di portare intanto una stella di Natale che aveva costruito una bambina così che potessero metterla nell'albero, mentre i disegni sono stati consegnati la scorsa settimana. Il direttore ci ha riferito che gli utenti hanno apprezzato l'iniziativa e ne siamo davvero contenti».

L'altra parte dei disegni verranno portati nel reparto di Pediatria di Feltre. Le pratiche sono state avviate ma vista la situazione pandemica la consegna è al momento bloccata. «Oltre ai disegni doneremo alla pediatria anche una ventina di libri. Riteniamo che anche se verranno consegnati fuori dal periodo natalizio, sarà comunque un gesto apprezzato da chi si troverà a passare per il reparto», chiude la Li Castri. (E.S.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA