SUI PEDALI

BELLUNO Ci sono le due ruote e le corse veloci attraverso i boschi, nel futuro della montagna prealpina bellunese che punta a diventare il paradiso per gli amanti della bicicletta. «Riporteremo i campionati di cross country e di downhill tra Quantin Nevegal Ronce e Valmorel», è l'ultimo annuncio del presidente di Belluno Alpina Gimmy Dal Farra. È più che un sogno. Il progetto ha già basi concrete e una buona dose di realizzabilità. D'altra parte l'associazione che riunisce i residente dell'area tra Piandelmonte Ronce e Tassei ha dimostrato da tempo di non perdersi d'animo e di impegnarsi a fondo per portare a casa risultati. Il piano d'azione, quindi è ben chiaro e le istituzioni sono state avvisate. «Nei prossimi mesi si interverrà per la sistemazione delle piste e, tramite la Regione, si completerà la strada silvopastorale tra Nevegal e Valmorel annuncia Dal Farra -. Quest'ultimo scenario sarebbe perfetto per accogliere una gara di cross-country che così potrebbe svolgersi tutta in quota, a 1150 metri». Belluno Alpina spinge insomma per il ritorno sull'Alpe dei grandi eventi ciclistici che, tra la metà e la fine degli anni Novanta, attiravano migliaia di persone, e lo fa potendo contare sulla stretta collaborazione di Maurizio Bortot, artefice di quella pagina di storia sportiva del Nevegal. «Eravamo con lui a organizzare i campionati italiani di downhill dal 1994 e 1995, così come per le tappe di coppa del mondo di downhill e dual slalom tra il 1996 e il 1999 ricorda con orgoglio e nostalgia Dal Farra -. Belluno Alpina non esisteva ancora, ma c'era il GS Col Visentin, la Società Sportiva Dolomiti Nevegal capitanata da Corrado Dal Farra e l'Equipe Dolomiti di Maurizio Bortot. L'amicizia e la collaborazione proseguono ancora oggi». Il gruppo è motivato e pronto a coinvolgere diversi esponenti della mountain bike bellunese come Marco De Col della Dolomiti Bike Company e come Paolo Zanon, impegnato nel settore delle gare ciclistiche in Alpago. Il tutto con lo sguardo puntato al 2022, si perchè quella sarà l'estate che, con il passaggio del Giro d'Italia e con il ritorno del cross country e del downhill, consacrerà definitivamente il comprensorio punto di riferimento per il ciclismo. (A.Tr.)

