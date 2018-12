Disagio abitativo Comune in aiuto a trenta famiglie senza un tetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCIALEBELLUNO Un anno di tempo per aiutare 30 famiglie bellunesi a risollevarsi. Con l'educatore che insegna a gestire l'economia domestica, case d'emergenza con arredi nuovi e un sostegno alle rette delle comunità per minori. Il Comune di Belluno porta a casa 130 mila euro dal progetto Abitar-Sì per il contrasto del disagio abitativo delle fasce povere della comunità. La richiesta di finanziamento inoltrata mesi fa da Palazzo Rosso è dunque stata accolta e il capoluogo potrà accedere al fondo Unrra United Nations Relief and...