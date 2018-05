Disabili e lavoro: la provincia dà l'esempio a tutto il Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIBELLUNO Un milione 200 mila euro verranno spesi quest'anno, a Belluno, per la formazione dei lavoratori con disabilità. In provincia al 31.12.2017 il 24% degli iscritti alle liste di collocamento come categoria protetta risultava assunto, una percentuale che consegna al territorio il primato, in Veneto, per l'attuazione nelle aziende della legge 68. La media regionale è del 16%, con un distacco tra Belluno e Padova, seconda in classifica con il 19% di persone occupate, di diversi punti percentuali.LA SITUAZIONEAl termine dello...