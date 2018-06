Disabili al lavoro nel settore turistico progetti Interreg da 600mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOFELTRE Turismo accessibile e migliore inserimento lavorativo delle persone con disabilità: grazie ad un finanziamento Interreg ItaliaAustria di 600mila euro verrà sviluppato in provincia di Belluno un progetto che ha come obiettivo quello di migliorare l'offerta e l'accesso delle persone con disabilità sia nelle strutture alberghiere e che offrono opportunità per il tempo libero sia anche nelle aziende del territorio per un migliore inserimento nel mondo del lavoro.LA PRESENTAZIONENella giornata di ieri si è tenuto un incontro...