DIREZIONE BRUXELLES Gli immancabili balletti dei sondaggi più che certezze

DIREZIONE BRUXELLESGli immancabili balletti dei sondaggi più che certezze e ebrezza regalano il mal di mare a chi sogna e rischia di trovarsi a terra, tradito dal senso di equilibrio. La lunga notte dei candidati alle europee vede alternarsi speranze e disincanto.L'affluenza, che in provincia di Belluno arriva dieci punti sotto la media del Veneto, è già una doccia fredda per chi voleva andare a Bruxelles e ha avuto un tiepido supporto dai suoi vicini di casa.I NUMERIComplessivamente si è votato di più per le comunali 55,44 per cento...