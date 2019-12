Dio in caratteri arabi: il dono di Assia al vescovo

L'INCONTRO

BELLUNO Un quadro con la scritta Dio in caratteri arabi dorati su sfondo rosso: nasce nel segno della vicinanza tra identità ben distinte il dono che Assia Belhadj, scrittrice italo-algerina che vive a Longarone, ha offerto al vescovo di Belluno-Feltre Renato Marangoni. L'occasione è stata offerta dalla giornata mondiale della scrittura araba fissata pochi giorni prima del Natale, la festa dei cattolici che significa aprire i cuori per vivere i nostri valori con gli altri. Lo ha fatto Assia Belhadj che sulla strada del dialogo interreligioso ha già compiuto lunghi, importanti passi. Tutto nasce dopo la marcia organizzata all'indomani della strage del Bataclan a Parigi del 13 novembre 2015. Cristiani e musulmani bellunesi insieme sfilarono lungo le vie della città per ricucire gli strappi della strumentalizzazione e per dimostrare a chi quella carneficina cavalcò per seminare odio e paura, che la fratellanza è l'unica via. L'embrione di quella che poi diventerà la giornata Islamo-cattolica venne seminato proprio durante quel silenzioso incedere di culture così diverse, ma accomunate dalla stessa volontà di pace. Dialogo, cultura e integrazione sono i tre pilastri che sostengono la diocesi alla quale fanno capo movimento dei focolari, ufficio ecumenico e Insieme per il bene che organizzano le giornate. Sono proprio le differenze il punto di partenza del dialogo: ove non ci sono, imperano omologazione, silenzio e individualismo, attecchisce l'odio, la paura del diverso. «La vera guerra da combattere -fu il messaggio che venne lanciato- è quella contro l'ignoranza e la mancanza di conocenza dell'altro». È un po' lo spirito che intride il libro di Assia Belhadj Oltre l'hijab, edito dai Bellunesi nel mondo, la storia di una donna che si inserisce in un mondo diverso da quello della sua origine, è la storia di due universi che s'incrociano; leggerla tocca ciascuno di noi come identità sociale e individuale, è uno stimolo all'approfondimento dell'altro, un invito al superamento dell'esteriorità e della superficialità.

