«Dio deciderà quando restituirci il nostro Riccardo»

LA CELEBRAZIONE

BELLUNO «Sono convinta che sarà Dio a decidere quando restituirci Riccardo». Si affida alla fede Mariagrazia De Prà, originaria di Belluno, che continua a cercare il marito. Riccardo Tacconi, 58 anni commercialista di Milano, è scomparso il 4 gennaio 2019 durante una corsa sul Colle. Ieri ad un anno dalla sparizione è stata celebrata una messa al Santuario di Maria Immacolata Nostra Signora di Lourdes, in Nevegal. «La fede è stata determinante per superare questi mesi - spiega Mariagrazia - oggi (ier per chi legge ndr) sono saliti al Santuario i molti amici di Riccardo, partiti da Milano e anche tutti quelli che hanno partecipato alle ricerche oltre all'amministrazione comunale e alle famiglie di altre persone scomparse, come Monica Ghirardo». A celebrare Don Elio Larese, una messa ritmata dai canti del coro polifonico diretto da Silvia De Teoffol. «Le letture sono state scelte con cura - ha spiega Mariagrazia - ed è stata possibile una rilettura della figura di Riccardo e della sua speranza centrata sul signore. Lui è stato un esempio di fede solida, mai ostentata ma sempre vissuta. Mio marito era un vero signore. Senza la Fede, e l'operosità di chi non ha smesso di cercarlo saremmo andati fuori di testa».

IL DRAMMA

Nonostante le serrate ricerche, le ripetute esercitazioni in quei luoghi degli uomini del soccorso alpino, le spedizioni in prima persona di famigliari e amici, dopo un anno di Riccardo non c'è traccia. «Non ci rassegniamo - dice la moglie Maria Grazia De Pra - una persona di grande fede ci ha detto che Riccardo è nascosto in un tranello della natura ed è nella gloria di dio». Parole a cui la donna sembra essersi aggrappata nella speranza, prima ancora di poterlo riabbracciare, di conoscere almeno il suo destino: «Quando Dio vorrà noi lo troveremo». Ripete Mariagrazia, una donna tenace, che nonostante l'incessante scorrere del tempo è rimasta inchiodata a quel giorno di un anno fa. Quando nel pomeriggio ha realizzato che il marito, dopo la consueta corsa mattutina non aveva fatto ritorno.

LA RICORRENZA

Ieri dopo la celebrazione un piccolo momento conviviale, un modo per permettere a chi voleva bene a Riccardo di stringersi alla famiglia e di far sentire il proprio affetto e il calore umano a una famiglia che da oltre un anno è costretta a convivere con un grande punto di domanda: dove sarà Riccardo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA