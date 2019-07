Dimesso e morto: medico indagato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTABELLUNO C'è un indagato per la morte di Elvi Sandon, il 62enne di Piandelmonte, che domenica mattina è stato stroncato da un infarto a casa, nemmeno un'ora dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. Il medico del reperto che era in servizio quella notte al San Martino è stato iscritto nel registro degli indagati dal pm Simone Marcon, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Si tratta di un gettonista, un pensionato 70enne che era stato richiamato dall'Usl vista l'emergenza di camici bianchi. Era solo quella notte,...