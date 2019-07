Dighe Enel in affitto: allarme sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTABELLUNO Dopo la tempesta Vaia, nulla è più come prima. Il Bellunese lo sa, Enel un po' meno. Tant'è vero che l'azienda elettrica ha intenzione di ricalibrare la sua presenza sul territorio: meno tecnici, meno personale, tanta esternalizzazione. Tradotto: saranno dati in appalto alcuni servizi, tra cui quello di sorveglianza delle dighe. Di fatto, il piano di riorganizzazione della produzione, della distribuzione e della trasmissione cambierà le modalità operative in provincia di Belluno; poco ma sicuro. E scatta inevitabile...