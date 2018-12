CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIDATTICABELLUNO Sono stati investiti 100mila euro per realizzare il nuovo laboratorio diffuso di robotica dell'Istituto Segato, di piazza Piloni. Un laboratorio già funzionante da poco più di una settimana e che la scuola ha deciso di inaugurare con un'apposita cerimonia che è stata fissata per sabato prossimo, 22 dicembre. Il nuovo laboratorio è stato finanziato con i cosiddetti Fondi strutturali europei denominati Pon Fesr (Programma operativo nazionale Fondo europeo di sviluppo regionale) ed in questo caso le somme a disposizione erano...