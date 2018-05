Diciotto mesi all'ex violento per anni di vessazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZABELLUNO Un anno e 6 mesi di reclusione oltre al risarcimento do 10mila euro alla ex moglie per l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. È questa la sentenza pronunciata ieri mattina in Tribunale a Belluno nel processo che vedeva alla sbarra G.M., 31enne originario di Castellamare di Stabia, ma residente a Belluno. L'uomo era difeso dall'avvocato Enrico Rech. La donna era parte civile con l'avvocato Giorgio Gasperin. A chiedere e ottenere la condanna il pm Sandra Rossi.La vicenda ricostruita nel processo che si è chiuso...