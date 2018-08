«Diamo ai giovani il senso dello Stato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PENNE NEREBELLUNO Ogniqualvolta si riaccendono i riflettori sul tema del ripristino della leva obbligatoria in Italia, negli ambiti delle associazioni d'arma non si rinfocolano le speranze tout court, ma riemergono necessarie puntualizzazioni. Le domande fondamentali sono: «Quale leva obbligatoria? Tale e quale quella sospesa nel 2004? Un nuovo tipo di leva? E con quali contenuti e modalità?». Questi distinguo non sono meri esercizi verbali, bensì testimonianza concreta di chi prestò il servizio militare obbligatorio e si rende conto che...