Di Maio domani torna in provincia

LA VISITABELLUNO Promessa mantenuta: Luigi Di Maio sarà nella montagna bellunese per le sue vacanze invernali. Il vicepremier, che aveva annunciato la sua presenza nel bellunese in occasione della sua visita alle aree colpite dall'alluvione di due mesi fa, sarà a Caprile, Alleghe e Rocca Pietore da domani a venerdì accompagnato dal deputato bellunese Federico D'Incà. Di Maio arriverà ad Alleghe nella mattinata di domani e si recherà nel pomeriggio a Rocca Pietore e Sottoguda, dove era già stato a novembre, per il sopralluogo nelle zone...