LA REPLICA

BELLUNO Prosegue il botta e risposta tra sindacati e Azienda sanitaria, dopo l'ennesimo caso di detenuto psichiatrico fuori controllo a Baldenich, nella sezione Atsm. «Si evidenzia - dice l'Usl in una nota -, diversamente da quanto sostenuto, che quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale del Veneto 793 dell'11 giugno 2019 è stato completamente rispettato». E l'Usl snocciola quanto fatto: «Incrementata l'attività di assistenza psichiatrica a favore dei pazienti detenuti nella sezione Atsm che è passata da 182 ore annue alle attuali 286. I professionisti psichiatrici sono passati da 1 unità a 2 unità, l'assistenza psicologica da 260 ore annue a 312 ore annue, l'attività infermieristica da 1820 ore annue a 2912 ore annue, le visite dell'educatore per migliorare l'aspetto educativo e socio/riabilitativo dei pazienti detenuti passati da 156 a 260 accessi annui». Spiegano poi che, proprio per il detenuto in questione, oltre alle consuete riunioni d'equipe tra i sanitari, c'è stato un incontro alla Casa Circondariale con i responsabili sanitari dell'Azienda Ulss di residenza del detenuto «per una migliore presa in carico del paziente e per trovare soluzioni alternative alla sua permanenza presso la Sezione Atsm di Belluno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA