L'INCONTRO

BELLUNO Le numerose predazione del lupo sono un problema da risolvere a livello nazionale. Lo dicono il deputato Mirco Badole, l'eurodeputato Gianantonio Da Re ed il senatore Paolo Saviane, tutti della Lega, che lunedì hanno incontrato il Prefetto di Belluno, Adriana Cogode. Chiedono di «affrontare il problema, diventato ormai insostenibile e di difficile gestione non solo per gli allevatori ma anche per una buona parte della popolazione» e che il Prefetto riferisca con urgenza agli organi competenti del Governo. «In primis - dicono i deputati - ai ministeri cui fanno capo Sergio Costa (Ambiente) e Teresa Bellanova (Politiche agricole alimentari e forestali), della grave situazione venutasi a creare in provincia di Belluno. Il nostro obiettivo è che vengano prese al più presto le dovute contromisure per permettere agli agricoltori e alla popolazione bellunese di riprendere quanto prima la loro attività in tutta serenità e sicurezza. Ovviamente ci rimettiamo alle soluzioni suggerite dagli esperti e confidiamo in un controllo della fertilità della fauna selvatica. Auspichiamo, considerato l'atteggiamento collaborativo e di condivisione del Prefetto, che il suo intervento con le istituzioni preposte sia rapido e risolutivo e che il lavoro di squadra da lei proposto non trovi ostacoli con i componenti del governo giallorosso finora dimostratosi del tutto indifferente a questa emergenza». Una politica che, per i tre onorevoli, è composta «da chi non vive questi territori e spesso si autodefinisce ambientalista tout court scordando, o meglio non conoscendo, il vero significato della parola stessa. La presenza del lupo nei nostri territori sta mettendo a repentaglio molti degli investimenti fatti negli ultimi decenni per mantenere viva l'agricoltura e l'allevamento in montagna». La valorizzazione dei prodotti tipici locali come l'agnello dell'Alpago, caratterizzato dall'allevamento in alta montagna all'aria aperta, nelle malghe dove viene nutrito con particolari erbe, «si sta trasformando in uno svilimento drammatico non essendo possibile recintare le malghe di montagna. L'abbandono dell'agricoltura e dell'allevamento comportano, gioco forza, il degrado dell'ambiente». Oltre al danno economico vi è anche l'aspetto emotivo e sentimentale: ritrovare le carcasse degli animali domestici sbranati e soprattutto animali feriti a morte per l'attacco dei lupi, «mette a dura prova la resistenza di chiunque. A questo va sommata anche la preoccupazione per l'incolumità delle persone stesse, soprattutto per bambini e/o persone anziane».

Federica Fant

