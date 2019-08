CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DENUNCIATOBELLUNO Al volante di moto, senza avere la patente di guida. Due casi in pochi giorni in città, scoperti dagli agenti delle Volanti della Questura di Belluno. Il primo caso si è verificato nel pomeriggio di domenica scorsa, come spiegano in una nota gli agenti. «Personale delle Volanti della Questura di Belluno - si legge - controllava un uomo, P.S. di 58 anni residente nel vicentino, a bordo di un grosso scooter, che circolava nelle vie del centro in modo incerto. All'atto del controllo l'uomo non era in grado di esibire la...