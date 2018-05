Dem bellunesi categorici: «Stiamo all'opposizione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONSULTAZIONEBELLUNO La base ha deciso: il Partito Democratico deve stare all'opposizione. Lo avevano già detto i risultati del 4 marzo scorso. Ma, si sa, repetita iuvant. E anche i sondaggi iuvant. Perché è proprio da una consultazione tutta interna ai tesserati bellunesi che esce l'indicazione secca: né con Salvini né con Di Maio. In tempo di trattative ed esperimenti per formare il nuovo governo (forse), i Dem bellunesi sembrano avere le idee più che chiare. Basterà per evitare il ritorno anticipato alle urne? Ovviamente no. Ma...