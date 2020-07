IL CASO

BELLUNO Presidio anti degrado in via Sottocastello: militanti di Fratelli d'Italia e di Gioventù Nazionale hanno tenuto d'occhio giovedì sera la movida dei minorenni. Con il gilet del partito addosso il gruppetto ha sostato nella curva in fondo alla prima rampa di scale di via Sottocastello dalla 20 alle 23, resistendo alle provocazioni dei ragazzini e agli sberleffi, raccogliendo cartacce e facendo sentire, molto semplicemente, la propria presenza.

RISULTATI VISIBILI

«Non vogliamo fare ronde né punire nessuno, sono azioni che non ci appartengono dichiara il consigliere comunale Raffaele Addamiano -, il nostro obiettivo era scoraggiare certi comportamenti maleducati. Stando ai commenti raccolti ieri dai residenti della zona il nostro contributo ha dato risultati». Ieri mattina, infatti, le stradine della passeggiata delle mura erano meno insozzate del solito. Soddisfatti per aver portato un po' di sollievo ai cittadini di quella zona del centro città, i militanti pensano già di ripetere l'iniziativa magari coinvolgendo altre aree che, allo stesso modo, sono in balia dei ragazzini quando cala il buio. Per i volenterosi la serata, si diceva, è stata lunga.

I PROTAGONISTI IN GILET

Monica Mazzoccoli, Raffaele Addamiano, Simone Bristot, Walter Sartorello e Noemi d'Inca di Fratelli d'Italia sono arrivati sul posto già alle 20; con loro anche il responsabile provinciale di Gioventù Nazionale Ludovico Tabacchi e Christian De Carlo, il figlio dell'ex parlamentare e sindaco di Calalzo Luca De Carlo. «C'erano ragazzi nel parchetto sotto Palazzo Rosso, bivaccavano con bottiglie e fumavano racconta Mazzoccoli -, ci sfottevano ma non importa, noi non abbiamo mai risposto alle provocazioni». Nonostante la presenza del gruppo e, sopra in cima alla gradinata, di uno stuolo di forze dell'ordine, i festini sparsi tra il parchetto e la passeggiata delle mura sono andati avanti fino a tardi. Si è sentito qualcuno dire ad alta voce, con la volontà di farsi sentire: «Qui stasera non si può stare, ci sono quei rompi scatole dei Fratelli d'Italia». Qualcun altro ha imprecato contro la leader Giorgia Meloni e due ragazzine, nonostante il controllo a vista, si sono infrattate in una via e, accovacciate a terra, hanno fatto pipì davanti alle case.

UN DETERRENTE

Insomma, un braccio di ferro silenzioso, fatto di sguardi, di presenza, di camminate avanti e indietro, di cartacce raccolte sotto gli occhi di chi le aveva gettate a terra, ma senza scambi di dialogo né prediche, andato avanti fino alle 23. Il peggio si è visto lungo la passeggiata delle mura, dove alle 22 c'era un vero e proprio assembramento con una settantina di ragazzi imbottigliati lungo la via e alcol a fiumi. «Non è successo nulla di particolare, ci teniamo a dirlo spiega Addamiano -, non hanno combinato niente e non abbiamo assistito ad azioni sconvolgenti, questo mi fa capire come la nostra presenza sia stata effettivamente un deterrente».

IN CONSIGLIO

Il prossimo 22 luglio in sede di Consiglio comunale il consigliere di opposizione presenterà la sua interrogazione su via Sottocastello, dove pungola l'amministrazione chiedendo cosa intende fare, come prevede di muoversi, e dove formula anche quattro proposte per risolvere l'annosa questione. Ma il sindaco Jacopo Massaro ci tiene a precisare che niente è deciso a caso, quando si tratta di mantenere l'ordine in città. «Tutte le azioni svolte finora e quelle che avvieremo in future vengono concertate all'interno del Tavolo del Comitato ordine e sicurezza spiega -. Siamo di certo pronti a impegnarci in altri interventi, ma non siamo noi a dire quali, attendiamo direttive dalle forze dell'ordine. La situazione di Sottocastello, comunque, non è peggiorata rispetto ad anni fa, semplicemente ci sono periodi dell'anno in cui certe situazioni si ripetono con maggior frequenza e uno di questi è l'estate».

Alessia Trentin

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA