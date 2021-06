Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO L'area della Ex Bardin torna al centro di polemiche e anche di un'interrogazione (la seconda) che firmerà il consigliere del Gruppo Misto, Fabio Rufus Bristot. Arrivando dal ponte Sarajevo e costeggiando il torrente Ardo è impossibile non notare Il degrado in cui versa l'area: la vegetazione sempre più selvatica sta arrampicandosi dovunque. C'è un acquitrino che richiama zanzare e roditori.BRUTTO BIGLIETTO DA VISITAQuella...