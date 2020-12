LA PROTESTA

BELLUNO Il capo gruppo del Patto Belluno Dolomiti, Francesco Pingitore, non molla l'osso e ricerca le situazioni che richiedono un intervento repentino del Comune. «I fine settimana mi dedico a rispondere a quei cittadini che mi coinvolgono, in giro per le frazioni esordisce Pingitore -. Dopo l'assurda situazione del cimitero di Cusighe, questa volta ha dovuto con amarezza scoprire un'altra zona dimenticata dall'amministrazione». «Invitato da un cittadino, mi sono recato in via Castoi, in località La Cicogna che regala il nome anche al torrente che passa vicino spiega Pingitore in una nota-, un rio che un tempo era frequentato dai bagnanti d'estate, mentre ora c'è solamente un luogo pericoloso e pericolante per chi dovesse intervenire con mezzi di emergenza. Mi riferisco a pompieri, autoambulanze o quant'altro. Quel luogo rischia di franare». Sul posto si nota solo la cura adoperata da qualche cittadino di «buon senso che, provvisoriamente, ha posizionato due traversine della ferrovia. L'Unione Montana un po' di metri più in là aveva fatto degli interventi post-Vaia». «Ma questo non basta sbotta -. Questa è una strada comunale. Invierò le fotografie all'ufficio preposto, sperando riesca ad attivarsi».

Fe.Fa.

