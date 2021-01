DIFESA DEL TERRITORIO

BELLUNO Il rischio è che i laghi rimangano a secco. Ma che manchi anche l'acqua per irrigare i campi e diminuiscano i canoni idrici versati a Palazzo Piloni. E ancora: che alcune comunità biologiche di lago scompaiano e che i turisti decidano di andare altrove. È lo scenario prospettato dall'assessore regionale all'Ambiente Gianpaolo Bottacin nel caso in cui venisse applicata in maniera rigida l'ultima normativa europea con cui il vecchio deflusso minimo vitale dei fiumi viene sostituito dal deflusso minimo ecologico.

L'ASSESSORE

«Il tema presenta delle forti preoccupazioni sulle quali avevo iniziato a dare i primi segnali d'allarme oltre 2 anni fa ha spiegato Bottacin, ieri mattina, in Commissione consiliare Senza le dovute attenzioni, a causa di normative europee a volte contrastanti e non rispondenti alle esigenze del nostro territorio, il rischio concreto è che i laghi siano per tutto il periodo estivo vuoti». Il deflusso minimo vitale è quel quantitativo d'acqua, rilasciato da un qualsiasi impianto idroelettrico, in grado di garantire la naturale integrità ecologica di un lago, un fiume o un torrente. Ma in cosa si differenzia rispetto al deflusso minimo ecologico? «Si tratta dell'ennesima normativa europea che non solo mette in croce l'ambiente ma anche tutto ciò che vi è intorno ha continuato l'assessore regionale - Perché quello che apparentemente è solo il nome nuovo a un processo, in realtà imporrà di aumentare sensibilmente le portate dei corsi d'acqua. E questo, anche se potrebbe sembrare una cosa sensata soprattutto per preservare fauna e flora dei fiumi, avrà come prima conseguenza quella di svuotare i laghi di montagna, uccidendo quindi l'habitat lacustre». Lo confermerebbero le simulazioni eseguite dalla Regione: «Nella maggior parte del tempo l'acqua dei laghi non sarebbe garantita nemmeno in estate. Ciò rischia di mettere in forte crisi alcuni settori tra i quali, ad esempio, quello turistico».

L'ESPOSTO

Nel 2015 il Centro Cadore insorse per difendere il lago da svuotamenti e laminazione. Fu addirittura consegnato un esposto in Procura, tramite l'avvocato Rocco Bianco, per avviare degli accertamenti e stabilire se gli svuotamenti del lago fossero o meno legali visto l'evidente depauperamento paesaggistico che Perarolo, Pieve, Calalzo, Domegge e tutta l'area cadorina subivano ogni anno. Insomma quello dei corsi d'acqua è un problema annoso che rischia però di assumere contorni drammatici. Con i laghi vuoti diventerebbe difficile, se non impossibile, irrigare i campi con evidenti danni al settore primario. «Non va inoltre trascurato il tema dei cambiamenti climatici ha sottolineato Bottacin Tanto presenti nelle discussioni ma che non sembrano essere stati tenuti in conto nel gestire questa partita, che infatti non considera nell'applicazione di tale deflusso ecologico le annate caratterizzate da elevate temperature e la conseguente scarsità d'acqua». Nei periodi di siccità inoltre «come sarebbe previsto dalle normative statali attualmente in vigore e a cui la direttiva europea sembra contrapporsi, l'utilizzo dell'acqua deve essere garantito innanzitutto per il consumo umano e poi prioritariamente per quello agricolo». C'è un ultimo limite che l'assessore ravvisa nella normativa europea. «Si contrappone con altre norme comunitarie e anche statali ha concluso Bottacin che di fatto incentivano la produzione di energia da fonti rinnovabili tra cui quella da fonte idraulica, produzione che applicando invece il deflusso ecologico sarebbe di fatto disincentivata».

Davide Piol

