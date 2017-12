Defibrillatori attivi grazie ai volontari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀBELLUNO Mea culpa: la Provincia ammette di non poter garantire, come prevederebbe la legge, la presenza di un defibrillatore in ogni palestra. Mettendo così a rischio l'attività sportiva praticata al loro interno da studenti e iscritti alle società sportive (almeno fino al 10 dicembre). Inevitabile, tra i bellunesi, lo sconcerto. In primis da chi si occupa quotidianamente di soccorso e assistenza. È il caso di Val Belluna Emergenza che ha deciso di rendersi disponibile per colmare tale momentanea situazione di disagio.LA...