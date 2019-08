DECORO URBANO BELLUNO Sono tante le fontane in città di Belluno, ma spesso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DECORO URBANOBELLUNO Sono tante le fontane in città di Belluno, ma spesso non sono valorizzate, sono prive di acqua e, in particolare quelle più storiche, sono lasciate a loro stesse. Il consigliere di opposizione Raffaele Addamiano, che mesi fa aveva già inviato un'interrogazione a Palazzo Rosso. Evidentemente ciò che chiedeva è rimasta lettera morta. «È un rammarico fa sapere il capogruppo di Obiettivo Belluno perché la città ha circa 270 fontane e potrebbero essere un patrimonio da valorizzare soprattutto in chiave turistica....