BELLUNO «È sicuramente una situazione difficile ma non diciamo che questa è la guerra. Quella è una cosa ben più seria, ricordo il racconto dei nonni che l'hanno vissuta. La guerra è quella che ci troveremo a combattere quando si ripartirà. Non basterà girare la chiave nella toppa per rimettere in moto l'economia». Ezio De Pra, della Fratelli De Pra di Ponte nelle Alpi, un colosso dell'edilizia, ha trascorso la domenica ad interrogarsi su cosa fosse giusto fare. Il bivio: tenere aperto o abbassare la serranda. Attività indispensabile o lavoro non indispensabile. A tracciare la carreggiata un decreto arrivato solo nel tardo pomeriggio. Così nel mare delle incertezze De Prà ha imbracciato la tastiera del computer ed ha iniziato a mandare le mail ai suoi collaboratori. Mettendo la sua azienda a regime minimo. Costretto, come tutti i suoi colleghi, a decidere senza avere in mano il decreto. Prendendosi la responsabilità, sulla base di un precetto morale prima ancora che giuridico.

De Pra ha mantenuto attivo il settore manutenzioni e urgenze ed ha messo in panchina tutti gli altri dipendenti. L'imprenditore non ha il dente avvelenato con la politica, il suo tono non è neppure sconfortato ma è quello disincantato e rispettoso di chi è abituato a fare prima che a criticare: «Quelle che in queste ore spettano alla politica sono decisioni molto complesse, non vorrei essere nei panni del presidente della Regione o del Consiglio. Sono scelte che fanno vibrare i polsi. Il sistema economico è articolato. Una catena, ci sono aziende importanti e indispensabili. Se l'industria farmaceutica deve fare i medicinali ma non abbiamo chi fa il pallet o la plastica delle confezioni è chiaro che non funziona. In edilizia ci sono però condizioni che sono particolari. Noi abbiamo gli appalti con Bim Gsp per esempio. Se si rompe un acquedotto posso intervenire o no? Tra le cose non dette mi pare rimanga implicito il dovere di agire. Se un'impresa ha iniziato la demolizione e si trova in situazione pericolante bisogna concludere il cantiere o no? Ci si augura prevalga il buonsenso. Chi deve decidere non può entrare così nel dettaglio. Così ieri (domenica per chi legge ndr) ho mandato una mail ai collaboratori dicendo fermiamoci tutti e vediamo cosa succede. Chiaramente abbiamo mobilitato chi si occupa degli interventi d'urgenza. Ma ci sono dipendenti intimoriti. E quindi abbiamo dovuto riorganizzarci per permettere loro di stare a casa.

De Pra ieri ha anche staccato un assegno da diecimila euro, una donazione alla sanità pubblica bellunese, un aiuto a chi lotta in prima linea contro il virus. «Un gesto simbolico - spiega - è una goccia nel mare delle donazioni ma spero che sia da esempio per altri colleghi. Mi sono detto, se serve a smuovere qualcun altro lo facciamo: speriamo che altri dicano ci sto anche io».

