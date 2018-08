De Moliner: «Il Nevegal? Manca una guida»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MMMBELLUNO Rigenerazione urbana e Nevegal, un'accoppiata mancata. Più cresce e prende quota l'iniziativa del Pd Castionese #progettaNevegaldomani e più si rende evidente la pochezza dell'intervento pubblico, in una località che continua a stentare e dove lo stato di abbandono è visibile in tante parti. Lo sostiene il segretario dell'Unione comunale del Pd, Roberto De Moliner che, nei giorni caldi della questione Rigenerazione e soldi bloccati dal Governo, interviene riportando l'attenzione in alto, sul Colle. Oggi che gli operatori sono...