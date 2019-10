De Menech alla guida dei Fondi, D'Incà: «Vittoria per il bellunese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOMINABELLUNO «Sono molto contento per la nomina, da parte del Ministro Boccia, di Roger De Menech quale delegato del Ministero per la gestione dell'intesa per il Fondo dei Comuni confinanti». Questo il commento, ieri, del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, all'indomani della rinomina del parlamentare bellunese del Pd, dopo un'interruzione lunga diciotto mesi, alla presidenza dell'importante Comitato paritetico. «De Menech continua D'Incà - ha già ricoperto il ruolo di presidente dei Fondi di confine e...