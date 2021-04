Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LETTERA APERTABELLUNO Il Senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia scrive una lettera aperta ai giovani: «Nessuno vi ha detto la parola più importante: scusateci». Con un incipit che va dritto al punto il senatore si rivolge così ai giovani: «Cari ragazzi, in quest'ultimo anno, su di voi si sono dette tante, troppe cose: che non sapete rispettare le regole; che non potete andare a scuola perché è lì che scoppierebbero i contagi, e...