LA CORRISPONDENZA

BELLUNO E con questa fanno sei. L'eurodeputato Sergio Berlato non molla la presa e martedì ha messo il francobollo all'ultima lettera indirizzata a Giorgia Meloni, leader del suo partito. Due facciate in cui si scaglia contro il compagno di squadra, il parlamentare decaduto (e sindaco di Calalzo) Luca De Carlo. Anche lui di Fratelli D'Italia.

Le lettere che Berlato ha inviato anche ad una lunga serie di colleghi di partito, hanno nel mirino senza troppi giri di parole Luca De Carlo. «Alcuni attivisti bellunesi, che per anni hanno dato molto del loro impegno sono stati messi nelle condizioni di andarsene dal partito - ha scritto Berlato - in aperto contrasto con la discutibile gestione condotta dall'attuale coordinatore regionale».

L'AFFONDO

«Nonostante l'elezione di De Carlo - dice Berlato a Meloni - in provincia di Belluno si contavano a fine febbraio solo 3 circoli territoriali per 78 iscritti in provincia. Non mi risulta che la situazione in provincia di Belluno sia migliorata. Parrebbe che la strategia fosse volutamente quella di non organizzare e radicare il partito in provincia allo scopo di far risultare che l'unico riferimento politico debba essere l'ex deputato bellunese».

IL RETROSCENA

Ma è nella seconda facciata che Berlato mette a segno l'affondo contro il collega di ideali, spiegando alla leader del suo partito di essere stato lui a spingere per la candidatura alla Camera di De Carlo. «Venne candidato dopo tre anni di totale assenza dalla vita del partito». «Quel sabato mattina, in cui chiamai al telefono De Carlo, mi rispose che aveva già rifiutato la proposta e che non aveva nessuna intenzione di candidarsi in un partito in cui non si riconosceva da tempo». Una lettera il cui ventaglio di destinatari ha fatto in modo che venissero valicati i confini del partito, diventando materia di dibattito nei palazzi di potere, anche per le posizioni coperte dai protagonisti. De Carlo, quando uscirono le prime lettere liquidò così la questione: «Mi sono sempre piaciuti i romanzi epistolari. Mi piace ascoltare tutti i punti di vista sulle questioni che riguardano il nostro partito» era stato il commento di De Carlo quando sono uscite le prime stoccate. L'assessore regionale Elena Donazzan però è stanca di lettere e accuse a senso unico che vedono nel mirino il primo cittadino di Calalzo e ex parlamentare: «Questa situazione danneggia il partito» ha detto chiaro e tondo.

