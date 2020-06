AL PENITENZIARIO

BELLUNO Sopralluogo al carcere di Baldenich, a Belluno, per il deputato e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, e il consigliere comunale di Belluno, Raffaele Addamiano. Per De Carlo, questa non è stata la prima visita al penitenziario bellunese: «La situazione purtroppo è nota: gli 80 agenti in servizio sono notevolmente sotto organico, le condizioni di lavoro sono difficili e, seppur in misura minore rispetto a altre realtà, anche qui si sono registrate ribellioni e aggressioni», ricorda De Carlo, che già nei mesi scorsi si era attivato chiedendo nuovo personale e la chiusura e trasferimento della sezione di salute mentale. «Nonostante queste enormi difficoltà, tutto il personale, dalla direttrice agli agenti, ha dimostrato ancora una volta un grandissimo senso di responsabilità, e per questo abbiamo voluto ringraziarli personalmente», gli fa eco Addamiano. I due rappresentanti FdI hanno anche raccolto l'esperienza degli operatori durante l'emergenza Covid: «Si sono registrati quattro casi di positività, ma questo non ha fermato il loro lavoro. Tra le tante categorie che hanno continuato il proprio operato durante i mesi di lockdown, quella degli agenti penitenziari viene spesso dimenticata».

