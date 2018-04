De Bona: «Un'autentica colonna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(gs) «Conoscevo Ferruccio da oltre quarant'anni: con la sua scomparsa abbiamo perso una delle colonne portanti della cultura bellunese»: questo il pensiero di Oscar De Bona, presidente Abm nell'esprimere il cordoglio per la scomparsa di Ferruccio Vendramini. E poi ne ricorda uno dei momenti di collaborazione: «È stato uno degli estensori del libro sulla storia della provincia di Belluno, realizzato in tre tomi, pubblicato quando ero presidente dell'Ente Provincia. L'Associazione Bellunesi nel Mondo è vicina alla sua famiglia in questo...