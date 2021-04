Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICONOSCIMENTOBELLUNO Sono 52 le top imprese per competitività, affidabilità finanziaria e talvolta per sostenibilità insignite dell'Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix, di cui 19 del Veneto e due nel Bellunese. Si è tenuto ieri a Venezia il 32° evento del Premio Industria Felix che considera le società virtuose sulla base di 92mila bilanci analizzati da Ifm e Cerved. In provincia sono state premiate la Maricell...