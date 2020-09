LA RICOGNIZIONE

BELLUNO È il momento della conta dei danni del nubifragio del 29 agosto scorso. Per questo è stato pubblicato un avviso pubblico relativo a Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio comunale il 29 agosto 2020. Segnalazione e quantificazione dei danni. «Chiunque abbia subito danneggiamenti, sia a immobili e a beni mobili registrati privati che ad attività economiche- dice il Comune -, può inviare una dichiarazione corredata da una sommaria quantificazione, utilizzando l'apposita modulistica reperibile presso lo Sportello dei Cittadini in Piazza Duomo 2, oppure scaricabile dal sito Internet del Comune di Belluno». I moduli, regolarmente compilati e sottoscritti, corredati di copia di un documento di identità, dovranno essere consegnati entro le ore 12.00 di giovedì 1° ottobre 2020 nei seguenti modi: a mano all'ufficio Protocollo in Piazza Duomo 1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 17, via PEC (belluno.bl@cert.ip-veneto.net specificando nell'oggetto: Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 29 agosto 2020). La domanda presentata avrà scopo esclusivamente ricognitivo e non costituirà riconoscimento automatico di eventuali contributi. Info: 0437 913618.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA