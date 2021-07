Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato l'ordinanza con la quale si assegnano ulteriori risorse per i primi aiuti a fronte dei danni subiti da famiglie e attività economiche in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di novembre 2019. La somma stanziata complessivamente per il Veneto è di 6.297.306,87 euro.Per quanto riguarda l'assegnazione delle somme, l'importo massimo a beneficio di ogni singolo nucleo...