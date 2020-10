VANDALISMI

BELLUNO Nastro rosa spezzato. Stanotte qualcuno si è divertito così. E l'assessore Marco Perale, dalla sua pagina social con una foto e un sintetico commento fa sapere quello che è successo in piazza Martiri: «Genere: stupidi». Non maschile, né femminile. Certo fa male vedere il simbolo della lotta al tumore al seno trattato male. Contattato, ottimisticamente, Perale abbassa il tiro. Con il termine vandalismo messo alla porta: «Probabilmente si è trattato di un gesto estemporaneo, non di una volontà di andare contro ai valori che quel fiocco contiene». Come in molte città e come avviene da qualche anno, nel giardino di piazza dei Martiri, nel mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, sono stati installati simbolici fiocchi gli internazionali pink ribbons - a testimonianza che anche la città di Belluno non si chiama fuori dall'iniziativa Ottobre in rosa. Anzi, grazie all'impegno della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) - presieduta da Pieranna Dal Mas nel quinquennio 2020-2024 - e Ados, cioè il gruppo di donne operate al seno, i nastri rosa sono una tradizione in città. A realizzarli interamente a mano sono state proprio le volontarie di Ados, ponendoli, poi, come fiori nei giardini intorno alla fontana. A sostenere l'evento anche il Comune di Belluno grazie all'assessore Yuki D'Emilia. Ora la domanda è una. Che sia stato il vento di ieri notte o il calcio di un balordo, magari alticcio? Un caso, insomma? Sta di fatto che anche in altre città del Veneto si sono verificati episodi simili. Ferma la condanna del sindaco di Belluno Jacopo Massaro. «Quanto accaduto questa notte, è l'ennesima conferma del fatto che è sempre più importante intervenire sull'educazione dei giovani. Condanno fermamente, e con me tutta l'amministrazione comunale, il gesto stupido e meschino, e mi rifiuto di credere che nel mirino dei vandali ci fosse l'iniziativa Ottobre in rosa. Sono sicuro che, come avvenuto per la targa di Loris Tormen, non passerà molto tempo prima che il colpevole venga individuato dalle telecamere»

