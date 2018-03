Dalle parole ai fatti, scatta la lotta all'inquinamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEBELLUNO Lotta all'inquinamento capitolo terzo: ora parte la campagna d'informazione alla popolazione. Dopo aver invitato i cittadini a preferire i mezzi pubblici all'automobile e a viaggiare con le macchine piene sfruttando il car pooling, dopo aver sollecitato ad affrontare l'inverno con un maglione in più addosso pur di non superare in casa i diciannove gradi, ora l'amministrazione comunale si prepara al tour.GLI APPUNTAMENTIL'assessore all'ambiente e alla mobilità, Stefania Ganz, l'aveva annunciato e lo farà. Il primo...