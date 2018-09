Dalla teoria alla pratica: volontari più preparati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUERO VASUn nucleo di volontari delle associazioni di Protezione Civile di Quero, Alano e Vicenza, hanno recentemente preso parte ad un corso formativo specialistico dedicato alla sicurezza durante gli interventi. Dopo una mattinata in aula destinata quasi esclusivamente allo studio teorico della materia, nel pomeriggio il gruppo si è trasferito in località san Valentino a Quero dove ha potuto mettere in pratica quanto appreso. Come ha ben sintetizzato il formatore in materia di salute e sicurezza in ambienti di lavoro Luigi Rizzi della SITA...