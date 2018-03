Dalla Regione alla Provincia: dopo la caccia anche il suolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SPECIFICITÀBELLUNO Un ulteriore passo verso l'autonomia amministrativa provinciale. O, meglio, della Provincia. La delibera della Giunta regionale varata lunedì scorso in materia di caccia, va proprio in questo senso. «Continua con impegno quotidiano il nostro confronto con la provincia di Belluno sul tema dell'autonomia amministrativa», il commento dell'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, che sottolinea «come anche questa settimana si sia fatto un passo avanti in materia di caccia». «Dopo demanio idrico, governo del territorio,...