DALLA QUESTURABELLUNO Novità per i cacciatori: adesso serve la certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di un'arma. Il decreto legislativo 104 entrato in vigore il 14 settembre 2018 ha infatti cambiato i termini per la detenzione delle armi, rendendo necessaria l'esibizione di documenti che provino la salute mentale del possessore, ai fini della sicurezza propria e degli altri. Così entro il 14 settembre prossimo tutti i detentori di armi, ad esclusione dei titolari di licenza di porto d'armi in corso di validità e...