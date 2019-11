Dalla Favera scomparso da una settimana: i volontari lo cercano ovunque, senza esito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUERO VASÈ ormai una settimana che non ci sono notizie di Angelo Dalla Favera, l'ex assessore 80enne di Quero Vas. L'uomo è scomparso nelle prime ore del pomeriggio di domenica 17 novembre 2019, uscendo con la sua auto, una Suzuki Jimny bianca targata FG362WG, per andare a giocare a carte con gli amici al bar. Ma al bar non è mai arrivato e da allora non si è saputo più nulla. Ieri mattina sono proseguite le ricerche con i volontari della protezione civile, soccorso alpino e forze dell'ordine. Ma nonostante un vero e proprio esercito in...