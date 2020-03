Dalla Cina con amore: «Belluno ci ha accolto con affetto dovevamo ricambiare». E così lui, imprenditore cinese in Italia da 18 anni, dona 4 mila mascherine al capoluogo. I dispositivi sono arrivati direttamente dalla Cina e sono stati consegnati nel pomeriggio di ieri al sindaco Massaro. Si tratta, per ora di 2mila mascherine alle quali faranno seguito altrettante per un totale di 4mila pezzi. Lui, l'imprenditore dal cuore d'oro, è Li Li titolare del ristorante Fuji Asian Fusion di via Vittorio Veneto. Si tratta di mascherine facciali a tre veli ad uso medico, fatte arrivare dalla Cina da Li. «Vivo a Belluno da oltre tre anni, e i bellunesi mi hanno subito accolto benissimo spiega . Quando ho visto quello che è successo nel mio Paese e quello che stava accadendo in Italia, ho sentito il dovere morale di aiutare la popolazione italiana e bellunese per ricambiare dell'affetto ricevuto». Una bella sorpresa, per Massaro, arrivata in giorni pesanti. «Non possiamo che ringraziare Li per questo bel gesto spontaneo di generosità commenta il sindaco che si aggiunge ai tanti altri di persone che stanno contribuendo per superare questo brutto momento. Sono queste azioni che fanno di un gruppo di persone che vivono in uno stesso luogo una vera comunità. Queste mascherine ci saranno molto utili perché al Comune sono giunte numerose richieste dal personale in prima linea per proteggerci». (atr)

