Dall'opposizione un coro di proteste: «Nis chiusa, da sette anni tutto fermo»

LA POLEMICABELLUNO I consiglieri di opposizione sono rimasti esterrefatti da quella che hanno definito una boutade del sindaco Jacopo Massaro riguardo al lancio della società del Comune che prenda in carico gli impianti. Una nuova Nis, in pratica. Ma che coinvolga, magari, anche i comuni di Ponte nelle Alpi e di Limana. Se questa è l'idea del Comune, la Regione sta invece proseguendo il lavoro di affiancamento per il passaggio di proprietà della società Alpe del Nevegàl con altri imprenditori interessati a rilevare gli impianti. «Azioni...