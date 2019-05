Dal Zotto, dalle Dolomiti ai 5 Stelle: «Più infrastrutture contro la fuga»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOBELLUNO Cervello in fuga, direzione Bruxelles. È Cinzia Dal Zotto il nome di punta del Movimento 5 Stelle per le elezioni europee. Origine bellunese ben segnalata nel cognome, 48 anni, un curriculum lungo una dozzina di pagine. E un sogno: «Dare maggiore capacità legislativa al Parlamento europeo e rendere più morbide le imposizioni di finanza pubblica». Per Belluno, invece, l'obiettivo è frenare lo spopolamento. Come?LA FORMULACon investimenti sulle infrastrutture e sul capitale umano. «Dobbiamo incentivare i giovani a...